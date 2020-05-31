شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العراقي حسنين الهاني ينجز فيلمه «هناك اجمل» خلال فترة الحظر والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 انتهى المخرج السينمائي ومدير مهرجان النهج السينمائي بالعراق حسنين الهاني من انجاز فيلمه السينمائي القصير «هناك اجمل» الفيلم ينتمي إلى أفلام الانميشن.

العمل قصة وسيناريو الكاتب سعد الهدابي، والرسوم والتحريك انس الموسوي، والموسيقى عارف فؤاد وماسترينك جعفر الطالقاني و مصطفى العقيلي. انتج الفيلم ضمن فترة الحجر الصحي بالعراق ومن جهود ذاتية من انتاج المخرج ذاته الفنان حسنين الهاني وتنفيذ شركة البوابة الذهبية Golden Gate.

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