شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر في وداع حسن حسني: "ابقى سلملي على الحبايب" والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 عبرت الفنانة نجلاء بدر عن حزنها الشديد لوفاة النجم حسن حسني، وكتبت من خلال حسابها على الفيسبوك: " لا إله إلا الله البقاء لله ...ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر على فراق موتانا .. ابقى سلملي على الحبايب يا عم حسن .. هاتوحشوني قوووي".

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما. يذكر أن الفنان حسن حسني، قدم الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما او الدراما، وآخر أعماله كانت العام الماضي في فيلم خيال مأته مع الفنان أحمد حلمي.

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