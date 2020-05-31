أمير كرارة ينعي حسن حسني: «مع السلامة يا أبو قلب طيب»

الأحد 31 مايو 2020

نعى النجم أمير كرارة الفنان الراحل حسن حسني ببعض الكلمات المؤثرة التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتب أمير كرارة عبر حسابه بـ«تويتر»، قائلًا: «مع السلامة يا عم حسن ربنا يسامحك ويغفر لك يا أبو قلب طيب».

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك في مسلسل «سلطانة المعز» مع غادة عبد الرازق، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، ومن قبلها شارك ف مسلسل «أبو جبل»، للنجم مصطفى شعبان، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم «خيال مآتة»، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.