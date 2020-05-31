بعد وفاة حسن حسني.. مصطفى شعبان: هتوحشني يا غالي

الأحد 31 مايو 2020

حرص الفنان مصطفى شعبان على نعي النجم الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة ونشر صورة تجمعه على الفيسبوك .



وكتب:‏⁧‫‬⁩ "إنا لله و إنا اليه راجعون لله ما اعطى و ما اخذ الغالى والوالد و الاخ الكبير، ما جمعني بك الا المحبة وخوفك عليا وحرصك للسؤال، هاتوحشنى يا غالى يا أجمل وأرقى القلوب إلى قابلتها فى حياتى، ستبقى معنا، اللهم ارحمه وتقبله واغفر له ونشهد لرجولته وإنسانيته وصدقه.

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وكان توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان حسن حسني. عن عمر يناهز 88 عاما.

يذكر أن الفنان حسن حسني، قدم الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما او الدراما، وآخر أعماله كانت العام الماضي في فيلم خيال مأته مع الفنان أحمد حلمي.