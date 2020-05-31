هكذا نعى عمرو دياب الراحل حسن حسني

الأحد 31 مايو 2020

نعى الهضبة عمرو دياب الفنان الراحل حسن حسني ببعض الكلمات المؤثرة التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتب عمرو دياب عبر صفحته بـ«فيسبوك»، قائلًا: «‫خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان‬».

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك في مسلسل «سلطانة المعز» مع غادة عبد الرازق، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، ومن قبلها شارك ف مسلسل «أبو جبل»، للنجم مصطفى شعبان، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم «خيال مآتة»، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.