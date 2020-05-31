صلاح عبد الله يكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة مع حسن حسني

الأحد 31 مايو 2020

علق الفنان صلاح عبد الله على رحيل الفنان "حسن حسني " الذي وافته المنية فجر اليوم قائلاً: "البقية في حياة مصر كلنا بنعزي بعض على رحيله.



وكشف في مداخلة هاتفية مع برنامج" القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عن اخر لقاء بينهما قائلا: "بعد تكريم النقابة اواخر 2019 الذي ابهجنا جميعاً للفنان الراحل جاءت مناسبة عيد ميلادي الخامس والستين وبعض الأصدقاء وبناتي عملولي مفاجأة واحتفال.

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وأشار إلى أن ابنته دنيا من ضمن المفاجآت توجهت لمنزل الفنان الراحل حسن حسني واتت به للبيت وهذا كان أخر لقاء بينهما وكانت ليلة جميلة والصورة التي نشرتها على تويتر كانت ضمن لقائهما الاخير".

مشيراً أنه هاتفه قبل العيد وهناه بحلوله وتحدثا عن فيروس " كورونا"، واوصاني قائلاً "خد بالك من نفسك ياصلاح وماتخركجش ومزحنا وتبادلنا أطراف الحديث" مشيراً أنه لم يستوعب الخبر وطالبت الناس بعدم كتابة الخبر حتى يتم التدقيق حتى أخبرنا اشرف زكي أنه توفى وأنه كان في المستشفى عشية الجمعه لكنه لم يخبرنا حتى لايصيبنا القلق".

وتابع قائلاً: "أنا وحسن ماشتغلناش مع بعض كتير لكن سر علاقتنا تعود لزواجي عام 1989 حيث كان جاراً لي ومن هنا نشأت الروابط القوية حيث حرص الراحل على الزيارة دائماً له في منزله برفقة الفنان فتوح أحمد واصفاً شخصيته بأنه كان محبوباً وشديد الطيبة ومبتسم ومكافح ومشواره الفني طويل وبنى أجيال كتيرة على أكتافه.