طارق العلي: كوميديا الموقف سر النجاح

السبت 30 مايو 2020

شهد الموسم الرمضاني هذا العام، عودة قوية لنجم الكوميديا الخليجية طارق العلي للدراما الرمضانية بعد غياب عدة سنوات عن هذا الموسم، وذلك من خلال مسلسل "آل ديسمبر"، والذي عرض في عدد من القنوات الخليجية من بينها شاشة روتانا.



وأبدى الفنان طارق العلي، سعادته بنجاح العمل والتفاعل الكبير من الجمهور والنقاد مع حلقاته المتصلة المنفصلة، موضحاً أنه خليط من حياة الحضر والبدو بطريقة لطيفة تراعي العادات والتقاليد بشكل خفيف وكوميدي ولا يحمل تنقيصاً لقدر أي أحد، ونوه أن كل حلقة من العمل تتضمن حدثاً معيَّناً وجديداً في إطار تشويقي، فيما تتم استضافة ضيف شرف من الفنانين في كل حلقة، حيث تدور حوله أحداث القصة، مبينًا أن العمل يتبنى مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة بأدوار رئيسة. وذكر العلي، أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، وأن النص الدرامي للمسلسل يحمل فانتازيا جديدة من نوعها على الدراما الخليجية، مبينًا أن العمل يتناول قصة أسرتين بدويتين بينهما صلة قرابة تنحدر أصولهما من روسيا، ويطرح عدة قضايا تلامس المجتمع في قالب كوميدي. وأشار طارق العلي، إلى أنه يؤدي شخصية أحمدي بدر الدجا والد أحد الأسرتين الرئيستين في العمل، وهو رجل لا يعرف الكثير عن العادات والتقاليد البدوية، لذا تنشأ العديد من المفارقات الكوميدية لتعامله مع الأسرة الثانية البدوية في إطار تشويقي.

يذكر أن مسلسل "آل ديسمبر" من بطولة: طارق العلي، جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر، محمد الفيلكاوي، محمد الصراف، هبة العبسي، هيام الحسن، يوسف المطر، بجاد محمد، جاسم البلوشي، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف بينهم، فيّ الشرقاوي ومي البلوشي. المسلسل من تأليف بندر طلال السعيد وعبدالله العريفان، وإخراج نعمان حسين وثامر العيسلاوي.