شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تطرح ألبومها Chromatica بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا ألبومها الجديد والذي حاء بعنوان Chromatica وهو الألبوم الذي كان من المقرر إصداره في وقت مبكر ، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا وهو الألبوم الذي يضم 16 أغنية، ليدي جاجا اضطرت مؤخرا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الاحداث الفنية حول العالم ، وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل الماضي إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد .

ألبوم "Chromatica " لليدي جاجا البالغة من العمر ( 34 عاما ) حمل مفاجأة كبرى لعشاق الموسيقى والغناء، وهى تعاون جاجا مع اثنين من أهم نجوم الغناء فىدي العالم وهما السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراند.

وأغنيات الألبوم هي:

“Chromatica I”

“Alice”

“Stupid Love”

“Rain On Me”

“Free Woman”

“Fun Tonight”

“Chromatica II”

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“911”

“Plastic Doll”

“Sour Candy”

“Enigma”

“Replay”

“Chromatica III”

“Sine From Above

“1000 Doves”

“Babylon”

“Love Me Right” (Target exclusive bonus track)