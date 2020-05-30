كتاب «أولاد حارتنا» للأديب نجيب محفوظ

السبت 30 مايو 2020

للكتاب أهمية كبيرة في حياتنا فهو رافد من روافد الثقافة والأدب والعلم، وخير جليس فهو يصقل الموهبة ويرفع درجات القدرة على قراءة أفكار الآخرين وتبادل الآراء معهم.. والأجمل من ذلك عندما يغير الكتاب مجرى حياتنا للأفضل والأجمل.. ولذلك يرى الكاتب هنري ميللر أن الكتاب يبقى حياً عبر التوصية المُحبّة التي يقدمها قارئ إلى آخر، ولا شيء يمكنه أن يخنق هذا الحافز الأساسي عند الكائن البشري، وكلما كان الإنسان راقياً يتشارك بشكل أسهل مقتنياته العزيزة، وكتاب يتمدّد بتكاسل على رفّ هو ذخيرة ضائعة سدى.



عن تجربتها في القراءة والكتاب الأهم الذي توقفت عند قراءته تقول المذيعة بإذاعة "صوت العرب" يا سمين إبراهيم:

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القراءة من أهم العادات التي أداوم عليها يومياً بحكم العمل وبحكم أني شغوفة بالمعرفة ولا أقتصر في القراءة على فرع واحد من فروع المعرفة ولكني أحاول الاطلاع على شتى صنوف المعرفة لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة والخبرات.. أحب القراءة عادة في فروع الأدب المختلفة من قصة ومسرح ورواية وشِعر بمختلف مدارسه واتجاهاته النقدية.

يمكن من أهم الأعمال التي قرأتها وتركت في نفسي أثراً مغايراً قراءتي لأعمال الشاعر الكبير محمود درويش، والشاعر أمل دنقل لما فيهما من نظرات فلسفية وفكرية عميقة ورؤية مختلفة لفهم الواقع المعاش، أيضاً أعمال المسرح الشعرى الخاصة بالشاعر الكبير فاروق جويدة أجدها متسقة مع قضايا الواقع المعاش وبخاصة السياسية منها مثل الوزير العاشق والخديوي، أيضاً من أهم الأعمال التي أتوقف عندها كثيراً أعمال الراحل الكبير دكتور مصطفى محمود وخاصة ما يتحدث فيها عن الجدلية بين المادة والروح، وعلاقة الإنسان بربه وكيفية السمو بالروح حتى تصل لليقين والقرب من الله.

ومن أهم الأعمال الروائية التي توقفت عندها كثيراً رواية "أولاد حارتنا" لأديب نوبل الأستاذ نجيب محفوظ والحقيقة أن هذا العمل الإبداعي يمثل حالة مغايرة يجب التوقف عندها كثيراً لأنها مفتاح للفهم الصحيح للعلاقة بين الإنسان والعقيدة وكيف فسّر نجيب محفوظ هذه العلاقة من خلال هذا السرد الدرامي المحكم، والذى يؤكد فيه على أن الجبلاوي هو الإنسان مطلق الإنسان في كل زمان ومكان.