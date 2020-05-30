«وســاوس».. خلافات من أجل البقاء

السبت 30 مايو 2020

ينطلق مساء الخميس المقبل «11 يونيو» أولى عروض «وساوس»، كأول عمل درامي تشويقي سعودي، استحوذت عليه منصة النتفليكس، حيث يمثل المسلسل جزءاً من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، ويقدم منظوراَ مختلفاً للدراما الخليجية، بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالمياً.



ويعرض «وساوس» أحد الأعمال الأصلية لـ نتفليكس ليستمتع به أكثر من «183» مليون مشترك حول العالم في «190» بلداً مع توفر الترجمة لـ «20» لغة مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل المكون من ثماني حلقات، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشكلات الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

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ومن جانبها قالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى في Netflix: «نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا. ويسلط مسلسل «وساوس» الضوء على بُعد جديد بإيقاع سريع مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، حيث تقدم كل حلقة لغزاً جديداً يجعل المتابع متشوقاً لمتابعة المسلسل ليكتشف جميع الأسرار في النهاية. نحن سعداء بتقديم المسلسل لمشتركينا في «190» بلداً، حيث سيحصلون على محتوى من هذه المنطقة العربية ممتع ومليء بالأحداث المشوقة والغامضة في الوقت ذاته».

ومن جهتها قالت هناء العمير، مخرجة مسلسل وساوس: «مسلسل وساوس هو مسلسل تشويق ودراما من إنتاج سعودي وهو تجربة جديدة تحمل أسلوب مختلف في سرد الأحداث والإخراج، بالإضافة إلى أنه التعاون الأول مع الفنان القدير عبدالمحسن النمر، كما أنه بشخصياته النسائية المتعددة وغير التقليدية هو مشروع خاص بالنسبة لي وقريب إلى قلبي. بالإضافة إلى أن استحواذ نتفليكس على المسلسل وعرضه أمام «183» مليون مشترك حول العالم هو في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي وحول العالم إن شاء الله».

ويقوم المسلسل على العديد من الكوادر الفنية والنسائية مثل شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، والذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر.

يُذكر أن مسلسل «وساوس» كتابة رولان حسن وإخراج السعودية هناء العمير.