شكرا لقرائتكم خبر عن سارا سيلفرمان تخبط على الأوانى لتحية العاملين بالقطاع الطبى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة العالمية سارا سيلفرمان تقدم التحية و الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء كورونا " covid19 " الذي يهدد العالم ، حيث التقطت عدسات المصورين لسارا و مساعدتها آني سيجال و ذلك من خلال الخبط علي الأواني، وهي الحركة المتكررة التي ظهرت بها سيلفرمان البالغة من العمر ( 49 عاما ) عدة مرات منذ منتصف شهر مارس الماضي.



وظهرت سارا سيلفرمان بعد من الصور التي سجلتها عدسات المصورين بإطلالة جمعت بين البساطة والاناقة ، حيث ارتدت بنطلون "مموه" و "تي شيرت" ذو تصميم بسيط حمل عبارة " Love Your Mother " و هو من مجموعة تصميمات دار أزياء " The Bee & The Fox" ووصل سعره الي 27 جنية إسترليني فقط .

يذكر أن سارة سيلفرمان قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تنوعت بين سينمائية و تليفزيونية، ومن أبرز هذه الأعمال: " Out There" و "The League " و" A Million Ways to Die in the West " و " And Punching theClown " و " The Book of Henry " و " Battle of the Sexes "، وغيرها .



