أزمة نفسية غيرت حياة حسن حسني حتى رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عانى الفنان المصري الراحل حسن حسني، من أزمة نفسية شديدة أبعدته عن الأعمال الفنية و الوسط وغاب لسنوات وذلك رغم الكوميديا التي قدمها طوال أعماله الفنية.

حسن حسني، تزوج مرتين الأولى من سيدة خارج الوسط الفني اسمها “فاطمة” وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج من الإعلامية ماجدة حميدة، أرملة المخرج الراحل أشرف فهمي.

معاناة حسن حسني، بدأت عام 2013 حينما مرضت ابنته “رشا” بسرطان المعدة، فبدأ رحلة علاجها على الفور، حيث كان يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، ومن المفارقات الصعبة أن هذا التقرير وصل في نفس يوم وفاتها.

Advertisements

تعرض حسني لصدمة كبيرة بوفاة ابنته، وغيّر هذا الحدث من حياته، وجعله يبتعد عن الفن لفترة ويصاب باكتئاب شديد، إلى أن بدأ يعود تدريجيا للحياة الفنية، لكنه لم يعد كالسابق أبدا بعد رحيل ابنته.. وحتى وفاته.

وكان أول عمل شارك فيه بعد غياب طويل مسلسل “رحيم”، مع الفنان ياسر جلال، والذي عرض في السباق الرمضاني قبل الماضي، وقدمه فيه دور والده، وتبعه بفيلم “خيال مآتة”، مع الفنان أحمد حلمي.السبت 30 مايو عن عمر يناهز الـ 89 عامًا بعد تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة.

ورحل الفنان حسن حسني، عن عالمنا فجر