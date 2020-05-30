حسن حسني.. فنان مخضرم تفوق على أدوار البطولة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

توفي الفنان حسن حسني عن 89 عاما في القاهرة، بعد مسيرة استمرت 60 عاما تقريبا، شارك خلالها في مئات المسرحيات والأفلام والمسلسلات، وعُرض آخرها برمضان 2020.

يعتبر حسن حسني "الفنان العابر للأجيال" كما يلقب، ومن أهم الفنانين المصريين المخضرمين الذي اشتهر بأدواره الكوميدية الناجحة وقدم أكثر من 500 عمل ما بين مسرح وتلفزيون وسينما، وشارك بعدة أعمال رغم تقدّمه في السن.

وتعرض حسني للعديد من الشائعات التي تم تداولها بشكل مستمر عن وفاته لكن الفنان المصري القدير كان يرد عليها باستمرار بطريقة ساخرة.

أعرب في إحدى المرات عن حزنه الشديد من تداول شائعة وفاته أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، متسائلاً: "اللي بيعمل كده وبيقلق أسرتي عليا بيستفيد إيه؟، دي سادس مرة عمالين يحيوني ويموتوني.. وليه يخض أولادي ولكل أجل كتاب وأنا لسه معاد موتي مجاش".

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ويعد حسن حسني من أفضل ممثلي الدور الثاني قبل توجهه إلى بطولات جمّة في أفلامٍ كثيرة، ولم يهتم كثيراً بأدوار البطولة وكان همه هو أن يظل المشاهد يتذكره بأداء مميز أو مشهد محوري بحسب تصريحاته، وتفوق مرات عديدة على زملائه من نجوم البطولة المطلقة ونجوم الصف الأول.

وجاء تكريمه متأخراً في نوفمبر 2018 بمهرجان القاهرة السينمائي، وعبّر حينها عن انتظاره لهذا التكريم قبل وفاته، وقال: "أنا فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش علشان أشوف التكريم بعيني".

وعن سبب وفاة حسن حسني، كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان لـ "فوشيا"، أنه تعرض لأزمة قلبية مساء يوم الخميس الفائت، وانتقل على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد في القاهرة لمتابعة حالته الصّحية.

من جهة أخرى أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لـ "فوشيا" أنه تم إلغاء عزاء الفنان القدير حسن حسني بسبب قرار منع التجمعات الذي اتخذته الدولة منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن النقابة تلتزم بهذا الأمر لعدم التسبب في زيادة أعداد المصابين بالفيروس في مصر.