شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فضل شاكر يطلق أحدث أعماله الغنائية "غيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية، والتى تحمل عنوان "غيب " من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته بالعمل الجديد "غيب"، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الأعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، وأضاف ملك الإحساس أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2020.