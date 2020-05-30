شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيون وفنانون سعوديون ينشرون صورا تجمعهم بالراحل حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الصحفيين والفنانين بالمملكة العربية السعودية على موقع "نويتر" بمجموعة من الصور التى جمعتهم بالفنان الراحل حسن حسنى الذى وافته المنية منذ ساعات.

ونشر الصحفى والإعلامى السعودى نعيم تميم الحكيم، مجموعة من الصور التى جمعته بالراحل حسن حسنى قائلا: "ورحل زارع الابتسامة صاحب القلب الأبيض والأب الروحى للكوميديا".

كما نعى الممثل السعودى عبد المجيد الرهيدى، الفنان حسن حسنى قائلا: حسن حسنى أدخل السعادة على قلوب 3 أجيال مختلفة.. رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن".

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.