شكرا لقرائتكم خبر عن خط أحمر.. جوزيف عطية يستعد لطرح "خط أحمر" بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى جوزيف عطية لطرح أغنيته الجديدة "خط أحمر" يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث نشر تدوينة قال فيها: "بعد التأجيل.. خطأحمر ستصدر الأسبوع القادم الخميس Next week Thursday 5pm".



جوزيف عطية

Advertisements

وكان المطرب اللبنانى جوزيف عطية قد طرح أغنية خلال الفترة الأخيرة باسم "حافظك عن غايب"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى على المولى، ألحان فادى ماردينى.

من ناحية أخرى، شارك جوزيف فى آخر حفلاته قبل كورونا فى عيد الحب بحفل غنائى فى مهرجان السعادة بالإمارات، وقدم جوزيف خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة منها: "غلطة تانى، ما بستغنى، أوقات، شو حلوة، انتهى موضوعنا، أنت الليالى، الشمالى، تغيرى"، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها الأيام الماضية، والتى توزّعت ما بين، سوريا فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق، ولبنان، والأردن، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره.

كما يأتي طرح أغنية "خط أحمر" بعد فترة من التأجيلات، حيث سبق وأعلن عن طرحها فى وقت سابق من العام وتحديداً فى شهر فبراير الماضى.