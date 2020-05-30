شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مديحة يسرى ومحمد فوزى بدأت بقبلة فى لبنان وانتهت بمعجزة السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى، أو كما تلقب بـ "سمراء النيل"، والتى تعد ضمن أبرز نجمات السينما المصرية فى فترة الأربعينات والخمسينات، بعد أن تفوقت على نفسها وأظهرت براعتها واتقانها فى أداء الادوار المختلفة والمتنوعة فى السينما والأعمال الفنية الأخرى، واستطاعت أن تتربع فى قلوب محبيها بسبب جمالها وهدوئها وطيبتها التى كانت تظهر من خلال أدوارها فى السينما المصرية.

للفنانة مديحة يسرى الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة بشكل كبير، ولكن كانت أكثر الأفلام الناجحة لها مع زوجها السابق الفنان الكبير محمد فوزى، إذ جمعهما كيميا جميلة ظهرت خلال الشاشة لجمهورهم الذى أحب متابعة كل افلامهم تباعا.

قبلة فى لبنان

فيلم "قبلة فى لبنان" تم انتاجه عام 1945، وشارك فى بطولته أنور وجدى، مديحة يسرى، محمد فوزى، سليمان نجيب، زينب صدقى، فردوس محمد، هاجر حمدى، وهو من تأليف يوسف جوهر وسليمان نجيب، وإخراج على بدرخان

فاطمة وماريكا وراشيل

فيلم "فاطمة وماريكا وراشيل" تم انتاجه عام 1949، وهو من بطولة محمد فوزى، ومديحة يسرى، لولا صدقى، اسماعيل ياسين، عبد الوارث عسر، عبد السلام النابلسى، حورية حسن، جمالات زايد, نيللى مظلوم،وهو من تأليف أبو السعود الابيارى، واخراج حلمى رفلة.

اه من الرجالة

فيلم "اه من الرجالة" تم انتاجه عام 1950، وهو من بطولة محمد فوزى, مديحة يسرى، اسماعيل ياسين، على الكسار، رياض القصبجى، زينات صدقى، وهو من تأليف أبو السعود الابيارى، واخراج حلمى رفلة.

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نهاية قصة

فيلم "نهاية قصة"، تم انتاجه عام 1951، وهو من بطولة، محمد فوزى، ومديحة يسرى، وسليمان نجيب، اسماعيل ياسين، لولاد صدقى، زينب صدقى، عبد السلام النابلسى، كيتى، زينات صدقى، وهو من تأليف على الزرقانى، واخراج حلمى رفلة.

من أين لك هذا

فيلم "من أين لك هذا"، تم انتاجه عام 1952، وهو من بطولة، محمد فوزى، مديحة يسرى، وهو من بطولة محمد فوزى, مديحة يسرى، اسماعيل ياسين، فريد شوقى، عبد الوارث عسر، عبد السلام النابلسى، زينات صدقى، رياض القصبجى، وهو من تأليف محمد فوزى، ومن اخراج نيازى مصطفى

بنات حواء

فيلم "بنات حواء"، تم انتاجه عام 1954، وهو من بطولة محمد فوزى، مديحة يسرى، شادية، اسماعيل ياسين، زينات صدقى، محمد رضا، ثريا سالم، عبد المنعم اسماعيل، وهو من تأليف ابوا لسعود الابيارى، واخراجنيازى مصطفى.

معجزة السماء

فيلم "معجزة السماء"، تم انتاجه عام 1956، وهو من بطولة محمد فوزى, مديحة يسرى، عبدا لسلاما لنابلسى، علوية جميل، سعيد ابو بكر، وداد حمدى، صلاح نظمى، سلفانا، فتحية شاهين، وهو من تأليف محمد فوزى وعلى الزرقانى، واخراج عاطف سالم