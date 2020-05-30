شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مدير التسويق بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا ببالغ الحزن والأسى محمد حامد مدير إدارة الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية الذى غيبه الموت بعد ظهر السبت 30 مايو عن عمر يناهز 53 عاما إثر مضاعفات إصابته فى حادث سير خلال شهر رمضان الماضى .

وقالت عبد الدايم إن دار الأوبرا فقدت أحد أبنائها المخلصين الذى كان نموذجا للانتماء والالتزام والتفانى فى العمل واشتهر بدماثة الخلق والقدرة على تحفيز زملائه لتقديم المزيد من العطاء، ودعت الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد نعت الفنان الكبير حسن حسنى الذى غيبه الموت عن عمر ناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقائلة : إن فن التمثيل فقد أحد علاماته البارزة حيث تميز الراحل بالحضور والقدرة على الأداء بصدق وإتقان ونجح فى صنع نجومية من نوع خاص، بعد أن تفوق فى وضع بصمات متفردة على الشخصيات التى جسدها فى المسرح والسينما والتليفزيون .