شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يعود لجمهوره بقوة ويطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم فضل شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "غيب"، اليوم السبت من كلمات محمد رفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، وينشر ”الخليج 365” بعض كلمات الأغنية حيث تقول:"غيب عن عينى لو مرتاح.. واعتبره حب وراح وانسانى.. عن نفسى مش هانساك.. روح مش فارقه عندى كتير.. جوايا حب كبير..و كفاية اللى انا عشته معاك.. فى عز مانا محتاج وجودك بعدت عنى".

ويعود المطرب اللبنانى فضل شاكر بقوة خلال الأيام المقبلة بطرحه عددا من الأغنيات المنفردة لجمهوره لتعويض سنوات الغياب، وطرح البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة "وحشتونى"، المقرر طرحها الأيام القليلة المقبلة، من كلمات الشاعر الغنائي قوسا والملحن سهم.

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وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشينى" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى على أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى ..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".

من جهة أخرى، يعمل الفريق الفنى لملك الإحساس الفنان فضل شاكر على إنجاز الألبوم الذى سيتضمن 6 أعمال غنائية، سيتم طرحها على طريقة السينجل كل أغنية بمفردها على مراحل خلال الفترة القليلة المقبلة.