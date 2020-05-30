شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب ينعى حسن حسنى: رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الهضبة عمرو دياب، وفاة النجم حسن حسنى، والذى وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، وقال الهضبة فى تغريدة عبر حسابه الرسى بتويتر :"خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان".



عمرو دياب

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كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.