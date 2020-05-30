شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يداعب متابعيه على إنستجرام ويتساءل: النهارده ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل المخرج مجدي الهواري مع متابعيه عبر حسابه علي موقع انستجرام، من خلال صورة نشرها مؤخراً، علق عليها بكتابة : "النهارده ايه؟"، وذلك في إشارة إلي أن الأيام كلها باتت تشبه بعضها بسبب فيروس كورونا وما تطلبه من توقف نشاطات كثيرة وحظر لوقف انتشار وباء كوفيد 19، وما ان نشر المخرج مجدي الهواري تلك الصورة وهذا التساؤل حتي تفاعل معه متابعيه واصدقاءه حيث قال بعضهم ما بقتش تفرق الأيام كلها بقت شبه بعض؟!.



الهوارى

وكان سبق وتفاعل المخرج مجدى الهواري، مع حالة الهلع والذعر الكبير الذي يعيشه الكثير من المواطنين في مصر والعالم مع تفشي فيروس كورونا وخطر انتشاره، واستعان مجدي الهواري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بآية قرآنية للتخفيف من روع أزمة فيروس كورونا الجديد، فقال: " قالت مريم (يا ليتني مِتُ قبل هذا) ولم تعلم أن في بطنها "نبي".. بعض البشائر تولد من رحم المصائب. فلا تيأس إن طال بك البلاء. وثق بمن يدبر".

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كما علق المخرج الكبير مجدي الهواري فى وقت سابق من الشهر على إعلان الفنانة الشابة نهي عابدين اعتزالها عالم الفن، برسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تفضل طول حياتها رغم موهبتها حظها قليل!! تشخص وتنتع من قلبها أدوار صغيرة كتيييييير إن حد حتي يقولها براڤو.. أبدا!! كانت مكملة. علشان يجيلها الكبير وبرضه مايجيش إيه ده!! ودلوقتى لما تعتزل تبقى تريند لأول وآخر مرة في حياتها. كم أنت قاسي أيها الفن".