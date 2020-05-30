محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نعت الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان الراحل حسن حسني، الذي وافته المنية، فجر اليوم. ونشرت عبدالرازق صورة تجمعها بالفنان الراحل من كواليس مسلسل سلطانة المعز، وعلقت: "الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا محترم حسن حسني، وكان ليا الشرف الحمد لله إن آخر عمل ليك مسلسل سلطانة المعز كان معانا في رمضان، اللي نورتنا فيه، وزدتنا شرف هتفضل الضحكة الحلوة اللى كانت دايما بتسعدنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الجنة بإْذن الله ونعيمها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرازق ناعية حسن حسني: "شرف ليا إن آخر عمل ليك كان معانا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.