أشرف زكي ردا على مهاجمي الفنانين بسبب حسن حسني: "ماحدش وصي علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

رد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على منتقدي عدم حضور الفنانين جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

وقال زكي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "لو رحنا ننتقد، لو مارحناش ننتقد برضه".

وأضاف: "الراجل مات الفجر وادفن الصبح، ماحدش وصي على الفنانين، واحنا أدرى بمشاعرنا، وحسن حسني قيمة كبيرة، وكلنا زعلانين عليه".

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وتابع: "يا ريت الناس ينشغلوا بحاجة غير الفنانين، هنفترض مفيش كورونا ولا الوضع الصعب اليومين دول، أهله دفنوه بعد ساعات قليلة من وفاته".

واستطرد: "في ناس كتير راحت على المستشفى وقت صلاة الضهر، فاجئوا أنه ادفن خلاص، منهم أشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد، أوس أوس، أنا كنت مسافر عرفت الخبر، رجعت لقيتهم دفنوه".

واختتم: "احنا أدرى بأحزاننا، ارفعوا أيديكم عن الفنانين، مش فاهم التناقض اللي فيه بعض الناس، يشوفونا يبقوا حابين يتصوروا معانا، وفي ضهرنا يشتمونا".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيع جثمان قبل صلاة الظهر، وأديت صلاة الجنازة على المقابر.