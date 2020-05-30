أصالة عن حسن حسني: " لم ألتقيه لكنه رعاني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نعت الفنانة السورية أصالة نصري، الفنان الراحل أصالة، عبر حسابه على "تويتر".

وكتبت أصالة: "كان أبا لملايين لمّ يلتقوا به يوما.. ولكنّ طاقة الحبّ والحنان والحكمة كانت تحيطه وفي عينيه الطيّبتين الكثير من الأمان.. رحم الله والدي الّذي لمّ ألتقيه ولكنّه بطريقته رعاني".



ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيع جثمانه قبل صلاة الظهر، وأديت صلاة الجنازة على المقابر.