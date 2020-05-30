بينها "Red وFaster".. أبرز أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Office Christmas Party، إنتاج عام 2016، إخراج جوش جوردن وويل سبيك.

تدور قصة الفيلم عندما تحاول الرئيسة التنفيذية إغلاق أحد أفرع الشركة التي يديرها شقيقها الذي يعشق الاحتفال بصخب، يقرر الأخير بمساعدة مدير القسم التقني حشد فريق العمل في الفرع وإقامة حفل عيد ميلاد متميز في سبيل إبهار عميل محتمل وتنفيذ صفقة العمر للحفاظ على وظائفهم.



أما في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، تعرض القناة فيلم About Last Night، إنتاج عام 2014، بطولة كيفن هارت، مايكل إيلي، ريجينا هول، إخراج ستيف بينك.

الفيلم مأخوذة عن مسرحية بعنوان قذارة جنسية في شيكاغو من تأليف تيم كازورنيسكي، وتدور أحداث الفيلم حول قصة زوجين يقضيان حياتهما في الانتقال ما بين الحانات وغرفة نومهما، ولكن في نهاية المطاف سيجدان أنفسهما يخضعان لامتحان في العالم الحقيقي.



mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم Red، إنتاج عام 2010، بطولة بروس ويليس، هيلين ميرين، مورجان فريمان.

تدور أحداث الفيلم حول عملاء بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتم تلفيق تهم لهم بارتكاب عملية اغتيال، فيتعين عليهم تسخير جميع خبراتهم والعمل بروح الفريق الواحد بعد أن تسببت الأسرار التي يعرفونها في وضعهم على رأس قائمة أهداف الوكالة.

Advertisements



أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Red 2، إنتاج عام 2013.

تتبع القصة عميل مخابرات الـ CIA المتقاعد فرانك موسز الذي يجتمع مرة أخرى بفريقه غير التقليدي من العملاء المتقاعدين بدورهم، وهذا لتعقب وإبطال مفجر نووي.



MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً تعرض القناة فيلم Faster، إنتاج عام 2010، بطولة دوين جونسون، بيلي بوب ثورنتون.

تدور أحداث االفيلم حول درايفر، بعد قضاءه 10 سنوات في السجن، يصبح هدفه الوحيد هو الانتقام لشقيقه الذي قتل خلال عملية سطو مسلح فاشلة استهدفت إحدى البنوك، والتي أدت إلى سجن درايفر. وأخيرا بدأت مهمته، لكن مع وجود شرطي مخضرم وقاتل مأجور على المحك تصبح الأمور أكثر تعقيدا.



mbc bollywood

في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Sonchiriya، إنتاج عام 2019، بطولة سينغ راجبوت، باهومي ريدنيكار، إخراج أبهيشيك شاوبي.

تدور أحداث الفيلم في وادي تشامبال، ويروي قصة عصابة من اللصوص المهابين الذين ينقسمون بعد وفاة قائدهم.

وفي تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، تعرض القناة فيلم Kaminey، إنتاج عام 2009، بطولة شاهد كابور، بريانكا تشوبرا، إخراج فيشال بهاردواج.

تدور قصة الفيلم في ليلة مصيرية، يقع أخوان توأم في عالم المخدرات، والسلاح، والمال عندما يتصادمان مباشرة مع رجال عصابة، ومرتزقة متمردين، وسياسيين فاسدين، فضلاً عن رجال شرطة محتالين.