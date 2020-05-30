صورة| خطوبة الفنان حازم إيهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنان حازم إيهاب صورة من احتفاله بخطبته، عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق إيهاب على الصورة: "فعلناها حبيبتي، رسميا أنتي ملكي". ولم يعلن عن أي تفاصيل تخص عروسه. وشارك حازم في بطولة مسلسل ونسني، الذي عرض في رمضان الماضي، فيما ينتظر عرض فيلم "العارف: عودة يونس"بطولة أحمد عز.

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