تراند اليوم : إلزام الفنان احمد عز بسداد 42 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لنجليه

ألزمت محكمة مصري الفنان المصري أحمد عز، بدفع أكثر من 41 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه من الفنانة المصرية زينة.

وقال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت في القاهرة " إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020.

وأوضح أن الحكم صدر بالإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بضاحية مدينة نصر، في وقت سابق أيدت الحكم الصادر بإلزام أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ 30 ألف جنيه مصري.

وفي يناير عام 2018 قضت محكمة الأسرة بخلع زينة من زوجها أحمد عز كما ألزمته بسداد 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.