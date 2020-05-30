تراند اليوم : حادث أليم ينهي حياة فنان شهير

توفي اليوم السبت، الفنان المسرحي والممثل السوداني الهادي صديق، وذلك بعد يومين من تعرضه لحادث مروري في العاصمة السودانية الخرطوم.

ودخل الراحل مستشفى هوشا بالخرطوم جراء إصابته بحادث مروري مع أفراد أسرته على الطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان.

ومن أبرز أعمال الراحل المسلسل السوداني الشهير “دكين” الذي كان يمثل فيه دور البطل “دكين”، و الذي انتجه التلفزيون السوداني قبل نحو 23 عاما، وحظي العمل بشهرة واسعة وسط السودانيين، إلى جانب مسرحية ”الزوبعة“، كما عمل الراحل الهادي أستاذا جامعيا في جامعة الجزيرة السودانية.