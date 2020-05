ليدي غاغا تتحدى كورونا وتصدر ألبومها الجديد Chromatic

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 09:46 مساءً - أكثر الناس تفاؤلاً في زمن الكورنا هم المشاهير،وأكثرهم تفاؤلاً بالطبع: ليدي غاغا ،صاحبة المبادرات الفنية والخيرية الكثيرة في الأسابيع الأخيرة،وتحدت زمن الكورونا أكثر بإصدارها ألبومها السادس الجديد:Chromatic

حيث طرحت المغنية الأمريكية ليدي غاغا ألبومها الجديد :Chromatic يوم أمس الجمعة 29 مايو- أيار 2020 الجاري ،بعد مرور 7 أسابيع على موعد طرحها الأصلي له ،وتأخر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم.

ويتضمن الألبوم الجديد 16 أغنية ،وإصداره يعيد ليدي غاغا للمجال الموسيقي والألبومات بعد مرور 7 سنوات على إصدارها آخر ألبوماتها:Artpop

ويتميز الألبوم الجديد باحتوائه على العديد من الألحان الراقصة الجريئة الإيقاع والكلمات مثل الأغاني الفردية التي أصدرتها ليدي غاغا مسبقاً وهي:Stupid Love التي حققت عند إصدارها بفيديو كليب أكثر من 87 مليون مشاهدة في موقع الفيديوها العالمي "يوتيوب"،وأغنية Rain on Me مع أريانا غراندي وSour Candy مع بلاك بينك وSine From Above مع صديقها المميز المقرب البريطاني ألتون جون.



وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية،كشفت ليدي غاغا قبل فترة عن سبب تأجيلها إصدارها ألبومها الجديد،فقالت: "على الرغم من أنني أعتقد أن الفن هو أحد أقوى الأشياء التي يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض خلال أوقات كهذه،إلا أنه لا يبدو لي حقاً ،أن أصدر هذا الألبوم مع كل مايحدث مع هذا الوباء العالمي".

وإصدار ليدي غاغا ألبومها الجديد الآن،يشير إلى أنها قررت إصداره الآن بعد تيقنها أن الوباء العالمي "كورونا" لن ينتهي كما اعتقدت سابقاً بعد أسابيع قليلة من تفشيه في معظم دول العالم،في ظل تأكيد العلماء أن اللقاح إن وجد،لن ينتج إلا بعد عام على الأقل،وأصبح على الشعوب التأقلم مع فيروس كورونا وتعلم كيفية التأقلم مع وجوده الخطير والعودة لأعمالهم الروتينية بعد أكثر من شهرين من الإغلاق التام .