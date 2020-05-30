بالصور مصفف الشعر سام مكنايت يكشف سر تسريحة الأميرة ديانا التي أسرت قلوب الملايين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 09:46 مساءً - ممكن لبعض المزينين المشاهير أن يصدروا كتباً كثيرة حول أسرار قصات وتسريحات أشهر نساء العالم،الجديد: هو الإهتمام بكشف سر تسريحة أجمل أميرات العالم وأكثرهن شعبية: الليدي ديانا .

حيث أصدر مصفف شعر الاميرة الراحلة ديانا سام مكنايت كتاباً بعنوان:"Hair by Sam McKnight" ،تحدث فيه عن تجاربه وسيرته الذاتية العريقة وأسرار جمال شعر أشهر نساء العالم وأغلفة المجلات العالمية،وأهمها: سر تسريحة شعر الأميرة ديانا.

وذكر مصفف الشعر سام ماكنايت، أن الاميرة ديانا طلبت منه أن يسرّح شعرها بطريقه تناسب وضع التاج الملكي بشكل لافت، قبل ان تخضع لجلسة تصوير لغلاف مجلة فوغ عام 1990، ولهذا السبب كان يجب ان يظهر شعرها على انه قصير، فاضطر مصفف الشعر ومساعده أن يسرّحا شعرها بطريقه مُزيفة تظهر شعرها على انه قصير من دون ان يقصاه.



الملكة إليزابيث الثانية رفضت قص شعر الأميرة ديانا



وعندما صدر الغلاف، صدمت الاميرة ديانا العالم بهذه القصة او التسريحة الجذابة، فاقترح مساعد مصفف شعر ديانا ان تقصه، الا ان الملكة إليزابيث الثانية، رفضت الإقتراح، مشيرة الى ان شعر الاميرة يجب أن يكون طويلاً .

وعلى هذا الاساس لم يستطع المصفف ان يقص أكثر من 0,635 سم من شعرها لكي لا تخالف الأميرة تعليمات الاسرة الحاكمة .

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بعد الطلاق قصت ديانا شعرها كما تحب



مع هذا اصبحت القصة حديث العالم، وخصوصاً في الصالونات النسائية وكان اسمها : قَصة الاميرة ديانا ،وأصبح مصفف الشعر سام مكنايت بعدها،هو مصفف شعر الأميرة ديانا الأول لسنوات طويلة ،وتحديداً من عام 1990 لغاية عام 1997،وهو نفس العام الذي توفيت فيه بحادث سيارة في باريس،وربما كان لو عاشت سيظل هو مصفف شعرها للأبد،لأنه أكثر مصفف حصل على إعجابها وثقتها في سنواتها الأخيرة،حيث واظبت على زيارة صالونه في لندن كل أسبوع بانتظام منذ اجتماعها الأول به عام 1990.

وسافر وجال مصفف الشعر سام مكنايت مع الأميرة ديانا معظم دول العالم وكان معها: بزيارتها لمخيمات اللاجئين في باكستان ،ودور الأيتام في المجر.

هذا الامر حمّس ديانا على ان تستمر في اعتمادها، وعندما اعلنت طلاقها من زوجها وخرجت من القصر، قصّرت شعرها أكثر كما تحب.

ومصفف الشعر الشهير سام مكنايت يمتلك خبرة 4 عقود من الزمن،صمم فيها أجمل التسريحات لأكثر من 200 نجمة غلاف أهم مجلات العالم النسائية والاجتماعية،وصفف شعر معظم شهيرات العالم وأبرزهن: الأميرة ديانا وكيت موس التي عمل معها منذ كانت بسن المراهقة وتعتبره من أوفى أصدقائها،ويعتبرها واحدة من أفراد عائلته، ونعومي كامبل التي يعتبرها من ألطف النساء اللواتي عمل معهن،ويفضل سام مكنايت العمل دائما مع الأشخاص الإيجابيين واللطفاء ليستمد منهم الإلهام والقدرة على الإبتكار والتجديد،ويقول : أنا أبدع حين أعمل مع أشخاص يحملون طاقة إيجابية بداخلهم ويتمتعون بشخصيات مرحة وجذابة.

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إبتسامة وضحكة واحدة منها تذيب القلوب



ووصف علاقته وعمله مع الأميرة ديانا قائلاً: هي أميرة وامرأة تملك قدراً هائلاً من السحر والجمال والجاذبية والأنوثة والرقة،لقد وقعت في حبها فوراً،هي من النساء التي تملك قوة تأثير مذهلة على الآخر،وكاريزما حلوة،وتمد كل من حلوها بطاقة إيجابية ،إمرأة رائعة جداً.

