صور.. الأب بطرس دانيال ينعى حسن حسني

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، النجم القدير حسن حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الأب بطرس دانيال بعض الصور من تكريم المركز الكاثوليكي لحسن حسني، وعلق عليها ناعيًا: وداعاً للفنان القدير حسن حسني

الذي أضحك الملايين بخفة دمه وسلاسته في الأداء. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل هذا الفنان المبدع طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه وجمهوره.

Advertisements

يشار إلى أن الراحل حسن حسني

قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق.

يذكر أن الفنان القدير حسن حسنى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى.