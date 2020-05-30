هاني شاكر يقدم واجب العزاء للمصرين في وفاة حسن حسني

قدم النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية واجب العزاء في النجم حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر صورة للنجم حسن حسني، وعلق عليها ناعيًا: ان لله وان اليه راجعون.. وداعا الفنان القدير حسن حسني ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ان شاء الله. اليه راجعون.. وداعا الفنان القدير حسن حسني ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ان شاء الله. Advertisements يذكر أن النجم الكبير حسن حسني والذى توفى عن عمر ناهز 89 عامًا ولد فى 19 يونيو 1936 وبدأ حياته الفنية فى الستينيات فى المسرح فى 19 يونيو 1936 وبدأ حياته الفنية فى الستينيات فى المسرح وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم عمل بمسرح جلال الشرقاوى لمدة 10 سنوات تقريبا وكانت بدايته فى السينما فى دور صغير بفيلم الكرنك 1975 ولم تطرق الشهرة أبوابه إلا بعد دوره فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا.

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