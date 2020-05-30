فن ومشاهير

ريتشارد الحاج يطلق كليب "هنضيع"

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طرح المنتج ريتشارد الحاج كليب أغنية جديدة تحت عنوان "هنضيع"، للمطرب الشاب جورج يعقوب، عبر قناة موسيقى تي في، وعدد من المنصات الرقمية ومنها ستورز آيتونز ، أنغامي ، ديزر ، سبوتيفاي.

الأغنية من كلمات أبانوب مرجان، ألحان

مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر جورج يعقوب، كيبورد عز، تصوير عبد الله محمود، مونتاج سلمى عبد الغني، جرافيك ديزاينر تامر مجدي، منتج فني إسلام بيبو. 

من جانبه قال ريتشارد الحاج

إن الهدف من الكليب التوعية بضرورة تنفيذ وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية المعلن عنها من الجهات المتخصصة للحد من إنتشار ، ويلقي الضوء على بعض التصرفات الخاطئة التي يمارسها البعض رغم التحذير بإلزامية تجنبها، موضحًا أن الكليب تم تنفيذه في إطار كوميدي ساخر لايت، لزيادة وعي المواطنين.

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