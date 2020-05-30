ريتشارد الحاج يطلق كليب "هنضيع"

طرح المنتج ريتشارد الحاج كليب أغنية جديدة تحت عنوان "هنضيع"، للمطرب الشاب جورج يعقوب، عبر قناة موسيقى تي في، وعدد من المنصات الرقمية ومنها ستورز آيتونز ، أنغامي ، ديزر ، سبوتيفاي.
الأغنية من كلمات أبانوب مرجان، ألحانمينا جرجس، توزيع وميكس وماستر جورج يعقوب، كيبورد عز، تصوير عبد الله محمود، مونتاج سلمى عبد الغني، جرافيك ديزاينر تامر مجدي، منتج فني إسلام بيبو.
من جانبه قال ريتشارد الحاجإن الهدف من الكليب التوعية بضرورة تنفيذ وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية المعلن عنها من الجهات المتخصصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويلقي الضوء على بعض التصرفات الخاطئة التي يمارسها البعض رغم التحذير بإلزامية تجنبها، موضحًا أن الكليب تم تنفيذه في إطار كوميدي ساخر لايت، لزيادة وعي المواطنين.
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