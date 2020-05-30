ادعيلي يا تيمور اوعى تنساني.. هكذا ودع السوشيال ميديا حسن حسني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عدد من مشاهد جمعت النجم الراحل حسن حسني مع النجم محمد هنيدي، حيث ظهر الثنائي في فيلم "يا أنا يا خالتي"، عندما كان حسن حسني متهم بالسرقة ظلم، وكان يطلب من ابنه تيمور "محمد هنيدي" أن يصدقه. أن يصدقه. ونشر السوشيال ميديا صور من المشهد وكبتوا عليه عبارات تظعو لتخليد ذكرى النجم حسن حسني، ومن بين تلك العبارات كانت: ادعيلي يا تيمور. وأيضا قانوا بنعي حسن حسني على قافية الأفيه: تيمور أنت Advertisements نمت؟ .. أوعى تناسني ي تيمور. نمت؟ .. أوعى تناسني ي تيمور. يذكر أن فيلم يا أنا يا خالتي من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سعيد حامد، وبطولة كل من محمد هنيدي، حسن حسني، دنيا سمير غانم، فادية عبد الغني، علاء مرسي، نبيل عيسى، محمود عبد الغفار، لطفي لبيب، حاتم جميل، علاء زينهم، متولي علوان، أحمد الحلواني، سلمى غريب، نسمة ممدوح.

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