مطربو مصر ينعون حسن حسني عبر مواقع التواصل الإجتماعي

شارك عدد كبير من مطربي مصر في تعزية الراحل حسن حسني الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاماً، وذلك عبر مختلف حساباتهم الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. حرص الهضبة عمرو دياب نعي حسن حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" قائلاً:"‫خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان‬" حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان‬" وقدم الفنان محمد حماقي تعازيه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً:"وداعاً الفنان القدير حسن حسني .. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". وكتب الفنان تامر عاشور عبر "تويتر" :"اللهم اغفرله بمغفرتك وارحمه برحمتك واجعل مثواه الجنه حسن حسني". مثواه الجنه حسن حسني". Advertisements وقدمت الفنانة أنغام تعازيها عبر "فيسبوك" قائلة:"البقاء لله .. في الجنه بإذن الله" وقدم الفنان رامي صبري عبر "انستجرام" تعازيه:"البقاء لله..وداعاً الفنان الكبير حسن حسني" بينما شارك رامي جمال قائلاً:"الله يرحمك ويكتبلك الجنة ويغفرلك بقدر مااسعدتنا ورسمت الابتسامة على وشنا" رحل القدير حسن حسني فجر اليوم عن عمر يناهز الـ89 عاماً، إثر ازمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى غرفة العناية المركزة لعدة أيام في إحدى المستشفيات حتى وفاته.

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