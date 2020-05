تراند اليوم : شاهد.. نتفليكس تُعلن خريطة أفلام ومسلسلات جديدة

وكالات

تواصل شبكة «نتفليكس» حصد أرباح هائلة بعد أن أصبحت منصة البث الإلكترونى الأولى عالميا؛ نتيجة لإقبال العديد من المواطنين على المحتوى الترفيهى المثير والشيق الذى تقدمه لهم على مدار الشهر، حيث يتضمن عروضها الأصلية وكل ما هو جديد فى عالم السينما؛ وذلك ضمن خطتها الحالية التى نجحت فى تسلية المواطنين أثناء فترة العزل المنزلى، وفى ظل أزمة فيروس كورونا (Covidــ19) العالمية وتطبيق الدول للحجر الصحى خوفا من تفشى الوباء.

ونظرا للوقت الطويل الذى يقضيه مستخدموها فى كل مكان على الإنترنت؛ لمشاهدة الأفلام التى تكسر حالة الملل لديهم، وخاصة مع استمرار إغلاق صالات السينما؛ تبذل نتفليكس جهودها المستمرة فى إصدار العديد من الأفلام الأصلية والمسلسلات عالية الجودة؛ محاولة منها لتخفيف ساعات العزل الصحى على الأفراد وعائلاتهم وحثهم على البقاء فى المنزل.

ويشهد شهر يونيو توديع المنصة العالمية لبعض من مواسمها الكوميدية، وعلى رأسهم «السيت كوم» الأمريكى «Fuller House»، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية مثل مسلسل الدراما الشبابى «Reason Why 13»، بينما تسلط الضوء فى هذا الشهر على فيلم « Da 5 Bloods»، الذى يُعد أول فيلم يطلقه المخرج الأمريكى سبايك لى، على منصتها.

وفى السطور التالية نستعرض أبرز الأفلام والمسلسلات ضمن خريطة «نتفليكس» لشهر يونيو:

** مسلسل «Reason Why 13»

يُعرض الموسم الرابع والأخير من سلسلة الإثارة والغموض «ثلاثة عشر سببا – Reason Why 13» فى الخامس من يونيو، وتدور أحداث المسلسل حول طالب المرحلة الثانوية «كلاى جنسن»، الذى يجد نفسه غارقا فى مرحلة من الحزن والغموض إثر حادث انتحار صديقته «هانا بيكر» المأساوى، وذلك بعد أن تركت له صندوقا بداخله شريط كاسيت قد فسرت فيه ثلاثة عشر سببا جعلها تقرر إنهاء حياتها، وعند اقتراب وقت التخرج؛ يكافح كلاى وأصدقاؤه من أجل مواجهة أسرار الماضى التى تلاحقهم وتهدد مستقبلهم.

المسلسل من تأليف برايان يوركى، وبطولة كل من ديلان مينيت، كاثرين لانجفورد، أليشا بو، براندون فلين، جاستن برينتيس، روس باتلر، كريستيان نافارو، ديفن دريد، مايلز هايزر، بريندا سترونج، جرايس سيف، كايت والش، ديريك لوك، تيموثى جراناديروس، إيمى هارجريفز، ويلسون كروز، آن.وينترز، بريس كاس، آر جى براون، برايان دارسى جيمس.

صُنف المسلسل ضمن فئة الكبار فقط؛ نظرا لاحتوائه على مشاهد غير لائقة لبعض المشاهدين، والتى تتمثل فى الاعتداءات الجنسية وتعاطى المخدرات والكحول وحالات الانتحار.

يُعد مسلسل «Reason Why 13» من المسلسلات الأمريكية التى حازت على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه، وخاصة بعد عرض موسمه الأول فى عام ٢٠١٧، الذى حقق نجاحا كبيرا ونال شهرة واسعة.

قصة المسلسل مقتبسة من رواية بوليسية للكاتب العالمى «جاى آشر»، التى تُعد الأكثر مبيعا وتحمل نفس عنوان السلسلة الدرامية، وقد أنتجت هذا العمل النجمة العالمية سيلينا جوميز بالتعاون مع شركة نتفليكس.

** مسلسل «The Politician»

يُعرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى «انتخبوني! – The Politician» فى 19 من يونيو، وتدور قصته حول صبى ثرى قادم من كاليفورنيا يدعى «بايتون هوبارت»، ويحلم بأن يصبح يوما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كان فى السابعة من عمره، ولكن يجب عليه أولا أن يتغلب على المعارك والألاعيب السياسية فى مدرسته الثانوية والفوز بانتخابات رئاسة الصف، وهزيمة زملائه فى الصف دون أن يتخلى عن أخلاقه ومبادئه، ثم الالتحاق بجامعة هارفارد.

المسلسل من تأليف ريان ميرفى، براد فالتشوك، إين برينن، وبطولة كل من بين بلات، جوينيث بالترو، جيسيكا لانج، جوديث لايت، بيت ميدلر، لوسى بوينتون، زوى داتش، جوليا شلابفر، لورا دريفوس، ثيو جيرماين، راين جونز، بوب بالابان، ديفيد كورنسويت، بنجامين باريت.

فاز المسلسل بجائزتى جولدن جلوب كأفضل مسلسل تلفزيونى، وأفضل ممثل للنجم بين بلات.

** مسلسل «Snowpiercer»

تم عرض الحلقة الأولى والثانية من الموسم الأول لمسلسل الإثارة والخيال العلمى، «قطار الحياة – Snowpiercer» يوم 25 مايو الماضى، على أن تعرض باقى الحلقات أسبوعيا فى بداية شهر يونيو.

وهو المسلسل المستوحى من فيلم «Snowpiercer»، الحاصل على إشادة كبيرة من النقاد، والمقتبس من سلسلة الروايات الفرنسية المصورة « Le Transperceneige»، والذى أخرجه الكورى الجنوبى، بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه «طفيلى – Parasite».

وتعكس أحداث فيلم الإثارة المستقبلى «قطار الحياة»، أشكال الظلم الاجتماعى، والحروب الطبقية، وسياسات النجاة؛ وذلك بعد سبع سنوات من تحول العالم إلى أرض مجمدة بالكامل، ويضطر البشر الناجون للجوء داخل قطار عملاق يجر 1001 عربة ويدور العالم بدون توقف، ولكنهم يعانون من التعايش معا على متنه.

يُصنف المسلسل لفئة الكبار فقط؛ لما يحتويه على بعض المشاهد الحميمة التى تجمع بين أبطاله، ويلعب دور البطولة كل من جينفر كونلى الحائزة على جائزة الأوسكار، وديفيد ديجز الفائز بجائزة تونى، ميكى سومنر، أليسون رايت، لينا هول، إيدو جولدبرج، سوزان بارك، كيتى ماكجينيس، سام أوتو، شيلا فاند، روبرتو أوربينا، مايك أومالى، اناليس باسو، جيلين فليتشر.

** فيلم «Da 5 Bloods»

يصدر الفيلم الدرامى «Da 5 Bloods» فى ١٢ يونيو، وهو من تأليف وإخراج المخرج الأمريكى سبايك لى، وبطولة كل من شادويك بوسمان، وبول والتر هوسير، ديلروى ليندو، جوناثان ماجورز، كلارك بيترز، نورم لويس، إزياه وايتلوك جونيور، ميلانى ثيرى، جاسبر باكونين، جونى نجين.

تدور قصة الفيلم الحربى الأمريكى حول عودة 4 جنود من قدامى المحاربين الأمريكيين، من أصل إفريقى إلى فيتنام؛ للبحث عن جثة زعيم فرقتهم الذى وعدهم بالكشف عن كنز مفقود.

يُعد « Da 5 Bloods» الفيلم الروائى الأول لـ «لى» على شبكة نتفليكس؛ بالرغم من تقديمه معالجة تلفزيونية فى السابق تعتمد على فيلمه الكلاسيكى « She’s Gotta Have It».

** فيلم «Mean Girls»

يُعرض الفيلم الكوميدى «فتيات لئيمات – Mean Girls»، فى الأول من يونيو، وهو مقتبس من كتاب «Queen Bees and Wannabes» للكاتبة روزاليند ويزمان.

صدر الفيلم عام 2004 من تأليف تينا فاى وإخراج مارك ووترز، وتدور قصته حول الفتاة المراهقة «كادى هيرون» التى عاشت طفولتها فى الأحراش الإفريقية مع والديها عالمى الحيوان، ثم تتغير حياتها بعدما عادت أسرتها إلى الولايات المتحدة؛ لتجد نفسها مضطرة للذهاب إلى مدرسة لأول مرة فى حياتها، وتتعرف على زملاء جدد يحذرونها من مجموعة فتيات لئيمات بقيادة «ريجينا جورج»، ولكنها تنضم إليهم وتلاحقها المتاعب عندما يريد عشيق قائدة المجموعة السابق أن يصبح حبيبها.

يلعب دور البطولة كل من ليندسى لوهان، وريتشيل ماك آدمز، أماندا سيفريد، لاسى تشابيرت، ليزى كابلان، جوناثان بينيت، تينا فاى.

** فيلم «Balle Perdue»

يُعرض فيلم الحركة الفرنسى «الرصاصة الشاردة» فى 16 يونيو، وتروى أحداثه قصة ميكانيكى بارع جندته الشرطة؛ لتطوير سياراتهم من أجل المطاردات السريعة، وخلال الأحداث يُتهم بارتكاب جريمة قتل ويصبح دليل براءته الوحيد هو رصاصة مستقرة فى سيارة مفقودة.

الفيلم من إخراج جيوم بيريت، وبطولة كل من ألبون لونوار، نيكولا ديفوشيل، رمزى بيديا، ستيف سيلما، رود بارادوت، سيباستيان لالان، باسكال أربيو، آرثر أسباتوريان، باتريك مديونى.

*فيلم «The Holiday»

يُعرض فيلم «الإجازة – The Holiday»، الذى صدر عام 2006، فى 30 من يونيو، وتدور قصته حول الفتاتين «أماندا» من لوس أنجلوس و«آيرس» من لندن، اللتين تقرران تبديل منزليهما فى فترة الإجازة، بعد أن عانتا من الخيانة العاطفية ونهاية العلاقات المعقدة، وحينها تتبدل أحوالهما وتجد كل منهما فرصة جديدة للحب بعد مقابلة شريك العمر.

الفيلم من تأليف وإخراج الأمريكية نانسى مايرز، وبطولة كل من كاميرون دياز، كيت وينسليت، جود لو، جاك بلاكإيلاى والاك، إدوارد برنز، روفوس سيويل، شانيان سوسامون، بيل ماسى، شيلى بيرمانة، جون بريسكوت، جاى سيمبسون، دستين هوفمان.