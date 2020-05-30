تراند اليوم : دفتر عزاء .. نجوم الفن ينعون حسن حسني بكلمات مؤثرة – شاهد

كتبت – أميرة علي

رحل عن عالمنا أيقونة الضحك والكوميديا الفنان القدير حسن حسني عن عمر يناهز ال88 عاما إثر ازمة قلبية مفاجئة .

وفي التقرير التالي نبرز أهم النجوم الذين نعوا الفنان حسن حسني بكلمات مؤثرة :

مي نور الشريف :

شاركت الفنانة مى نور الشريف ، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة، للفنان الكبير الراحل حسن حسني، تنعاه من خلالها بتعليق.

وكتبت مى نور الشريف، معلقة على الصورة: “فقدنا اليوم فنانا عظيما، أضحكنا من قلوبنا، واحترم عقولنا، اللهم اغفر له وارحمه يا رحمن يا رحيم… حسن حسني”.

وفارق الفنان حسن حسني الحياة، عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

هاني رمزي:

شارك النجم هاني رمزى جمهوره بصورة جديدة للفنان الكبير الراحل حسن حسني ،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب النجم هاني رمزى معلقًا على الصورة :”الله يرحمك يا ابويا الله يرحمك يا غالي الله يرحمك يا أسطورة فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده البقاء لله “.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 89 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

نبيلة عبيد:

نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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ونشرت نبيلة عبيد صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: “فقدنا اليوم فنانا اضحكنا من قلبنا واحترم عقولنا الفنان القدير حسن حسنى البقاء لله “.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر 89 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

أحمد رزق:

نعى الفنان احمد رزق، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

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ونشر احمد رزق، من خلال حسابه الشخصي عبر “انستجرام” صورة وعلق قائلًا:” ‫عم حسن حسنى حبيبي وحبيب الكل في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له… برجاء الدعاء ????????????????????” ‬

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عددا كبيرا من الأدوار الخالدة.

محمد فؤاد:

نعى المطرب محمد فؤاد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

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ونشر محمد فؤاد، من خلال حسابه الشخصي عبر “انستجرام” صورة وعلق قائلًا:” ‫إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رحمة الله علي الاستاذ الغالي و العزيز علي قلوبنا..الفنان الكبير / حسن حسني..كان و سيظل قيمة فنية و انسانية غالية علينا جميعا.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يتغمده برحمته..و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. محمد فؤاد” ‬

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.

رحاب الجمل:

نعت الفنانة رحاب الجمل الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت رحاب الجمل صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: “انا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة”.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

علاء مرسي:

نعى الفنان علاء مرسي، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

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ونشر علاء مرسي، من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك” صورة وعلق قائلًا: “حبيبي الله يجعلها ليلة سعد ورحمة وحب من ملائكته الرحمن الرحيم ويجعل شفاعة سيد المرسلين نصيبك”.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

صفية العمري:

نعت الفنانة صفية العمرى، الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشرت صفية العمرى صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: “وداعا حسن حسني”.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

سليمان عيد :

نعى الفنان سليمان عيد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشر سليمان عيد، من خلال حسابه الشخصي عبر “انستجرام” صورة وعلق قائلًا:”الله يرحمك يااستاذى”

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

أصالة:

نعت الفنانة أصالة الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشرت اصالة صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: “كان أبًا لملايين لمّ يلتقوا به يومًا… ولكنّ طاقة الحبّ والحنان والحكمه كانت تحيطه وفي عينيه الطيّبتين الكثير من الأمان… رحم الله والدي الّذي لمّ ألتقيه ولكنّه بطريقته رعاني …#حسن_حسني_في_ذمه_الله”.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

تامر حبيب:

نعى السيناريست تامر حبيب الراحل حسن حسني وكتب عبر حسابه على “فيسبوك “وداعًا عم حسن… وداعًا يا عمنا كلنا.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 89 عامًا وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركاته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

المطربة بوسي:

نعت المطربة بوسي الراحل حسن حسني وكتب عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وكتبت:”إن لله وإن اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله البقاء لله في الأستاذ الكبير العظيم #حسن _حسني الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه وربنا يصبر كل حبايبك ????????????

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

نجوي فؤاد:

نعت الفنانة نجوى فؤاد، الفنان الراحل حسن حسني على حسابها بموقع “إنستجرام”.

نشرت نجوى فؤاد صورة للفنان الراحل وعلقت عليها “رحمه الله ع الزميل القدير حسن حسني وانا لله وانا اليه راجعون ويارب اغفر له واعفو عنه وادخله فسيح جناتك.. عزائى الشديد لجميع افراد اسرته ولنا جميعا”.

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة غجر اليوم وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق.