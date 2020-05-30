تراند اليوم : إنهيار أبناء وأحفاد حسن حسني لحظة تشيع جثمانه – صور

انهارت فاطمة ابنة الفنان حسن حسني، أثناء تشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوي.

حضر الجنازة الأسرة والأقارب، وعدد قليل من الفنانين، وانهارت فاطمة من البكاء هي وابنتها “أزهار” خلال الدفن. كما تلقى ابنه الوحيد “هشام” العزاء أمام المقابر.

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جدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل كان من خلال مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبد الرازق ومن قبلها مسلسل “أبو جبل” مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان من عام 2018.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم “خيال مآتة”، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.