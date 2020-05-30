تراند اليوم : شاهد.. إنهيار الكينج ” محمد منير ” وهو يغني حدوتة مصرية

أحيا المطرب المصري محمد منير، مساء الجمعة، حفل “أونلاين” من داخل منزله، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، في إطار الحفلات التي قدمها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا للتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد

وبدأ الحفل في العاشرة مساء الجمعة بأغنية “وسط الدايرة “واختتمه الكينج بأغنية “حدوتة مصرية”، وبكى من فرط التأثر بكلمات الأغنية.

وحرص منير خلال الحفل على طمأنة جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي، إذ كشف عن قيامه بإجراء عملية جراحية في أحد مفاصل الحوض في المستشفي الطبي العالمي بمصر، وأنه في طريقه للتعافي.

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وأشار إلى أنه يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي تحت إشراف طبيبة ألمانية، مؤكدا أن الجراحة نجحت وأعادته للحياة مرة أخرى.

ونهض محمد منير واقفا على قدميه أثناء الحفل كي يثبت للجمهور والمتابعين أنه بحاله صحية جيدة ووجه الشكر لكل الأطباء الذين قاموا بالإشراف على علاجه.