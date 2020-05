تراند اليوم : بالفيديو.. هكذا تحافظين على جمالك في الحجر المنزلي على طريقة “رانيا يوسف”

View this post on Instagram

وعلشان لسه الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد 😁 بكمل معاكم وصفات ازاي نهتم بنفسنا كستات واحنا في البيت وعملت النهارده طريقه للحفاظ علي البشره شوفوا الفيديو وقولولي انتوا كمان ازاي بتحافظوا علي بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟ . #stayhome #staysafe #coronavirus