تراند اليوم : بالفيديو.. هكذا تحافظين على جمالك في الحجر المنزلي على طريقة “رانيا يوسف”

منذ بدء فترة الحجر المنزلي والفنانة رانيا يوسف حريصة على تقديم نصائحها ووصفاتها للسيدات للحفاظ على جمالهن وأناقتهن وتقديم وصفات لأكلات تعدها في مطبخها، ولك على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”.

وكانت آخر نصائح رانيا، ما قدمته من خلال مقطع فيديو جديد تعلم فيه السيدات كيفية الاهتمام بالبشرة من خلال وصفة بسيطة مكونة من مواد طبيعية تساعد على تورد الوجنتين دون استخدام أي مساحيق كيميائية.

وعلقت على الفيديو قائلة: “وعلشان لسه الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد، بكمل معاكم وصفات إزاي نهتم بنفسنا كستات وإحنا في البيت، وعملت النهاردة طريقة للحفاظ على البشرة شوفوا الفيديو

وقولولي إنتوا كمان إزاي بتحافظوا على بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟”. ونال الفيديو إعجاب كثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

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يذكر أنه عرض لرانيا قبل أزمة كورونا في دور العرض السينمائية، فيلم “صندوق الدنيا” الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، وشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله.