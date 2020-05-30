تراند اليوم : بالفيديو.. رسالة صوتية جديدة من رجاء الجداوي: “خافوا على نفسكم”

في أول ظهور إعلامي لها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وجهت الفنانة الكببرة رجاء الجداوي، رسالة إلى جمهورها من مستشفى عزل أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية.

وقالت الجداوي، في تسجيل صوتي أثناء مداخلة هاتفية مع “راديو مصر”، إنها تتواجد حالياً في العزل وتتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى بمتابعة واهتمام من قبل الأطقم الطبية، مثلها مثل جميع المصابين ولا فرق بينهم، فالرعاية ليست مخصصة لأحد على حساب أحد.

ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها قائلة: “حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده”، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع الاستمرار في هذا الوضع اقتصادياً بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل،

مؤكدة أن: “الجلوس في المنزل ليس مملاً نهائيا، وخلينا راضين باللي حاصل وربنا يكرمكوا وخلينا نحب مصر ونحب بعض أهم حاجة”.

Advertisements

وكشفت الجداوي، أنها أصيبت بالفيروس آخر يوم في تصوير مسلسل “لعبة النسيان”، وكانت تلتزم بالتصوير نظراً للتعاقد مع منتجي المسلسل، مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقماً بشكل دائم وكان الجميع حريصاً على إجراءات السلامة.

وأصيبت الفنانة القديرة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وتم نقلها في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.