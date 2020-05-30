تراند اليوم : موعد عرض “فلانتينو” على CBC

تعرض قناة CBC، بداية من اليوم السبت، مسلسل “فلانتينو” للنجم عادل إمام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل يعرض من السبت إلى الأربعاء، وتدور أحداثه حول نور عبدالحميد فلانتينو وزوجته عفاف أصحاب سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

“فلانتينو” من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.