تراند اليوم : إسعاد يونس.. تنعي رحيل حسن حسني: “يا حزن الحزن”

وقع خبر وفاة الفنان حسن حسني كالصاعقة على قلوب جمهوره ومحبيه سواء من الوسط الفني أو خارجه، وكان منهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، التي تفاجأت صباح اليوم بذلك النبأ.

ونشرت صورة لحسن حسني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلةً: “يا حزن الحزن، مع السلامة يا حسن، تتهنى في الجنة يا غالي”.

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ورحل حسن حسني عن عالمنا في تمام الساعة الثانية صباحًا، في مسشتفى دار الفؤاد بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها للمشفى، ودخل في العناية المركزة، وخضع لعملية جراحية، ولكن شاءت الأقدار أن يجاور ابنته بعد غياب 7 سنوات، حيث توفت ابنته رشا منذ عام 2013 بعد صراعها مع السرطان.

وتم تشييع الجثمان بعد نقله من المشفى بعد الساعة العاشرة صباحًا إلى مقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور العديد من أهله ومحبيه وبعض من الفنانين الذين حرصوا على توديعه في لحظاته الأخيرة على الأرض قبل نقله لمثواه الأخير، وكان على رأسهم الفنان سعد الصغير ومنير مكرم وأحمد بدير، وصلوا عليه صلاة الجنازة أمام المقابر.