تراند اليوم : ادفع يا احمد عز 41 الاف جنيه إسترليني لعيال “زينة”

قضت محكمة أسرة مدينة نصر بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وإلزامه بدفع مبلغ قيمته 41 ألف و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأمها عن العامين الدراسين 2018 و2019، و2019 و2020.

وقضت المحكمة بإلزام «عز» بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصري قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماه.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز بمبلغ 41 ألف جنيه إسترليني عن عامي 2019 و2020.

وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، مذكرة في الجلسة السابقة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.