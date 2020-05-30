شاهد صورة نادرة لسعاد حسني بدون ماكياج تماما.. شاهدوها كما لم تظهر من قبل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنانة الراحلة سعاد حسني، في مرحلة سبابها لم تظهر للجمهور من قبل، وظهرت وهي ترتدي فستانا أحمر دون أن تستخدم أي مكياج أو مستحضرات تجميل .

يشار إلي ان شقيقة الفنانة سعاد حسني قد ظهرت في أحد البرامج خلال الموسم الرمضاني الماضي وكذبت الإعلامي مفيد فوزي الذي أكد أن سعاد حسني كانت مدمنة للمهدئات وإنها انتحرت، وقالت شقيقتها أن سعاد حسني قد قتلت بشقتها وتم القاء جثمانها من شرفة منزلها في لندن ولا يعلم أي شخص الجاني حتي الان.

يشار الي ان الفنانه سعاد حسني قد اشتهرت قضيتها في كافة انحاء العالم وحرص عدد كبير من المحققين كشف لغز مقتلها ولكن فشلت كافة المحاولات، واشارت اصابع الاتهام الي صديقتها التي كانت تعيش بجانبها، وحاولت شقيقتها كشف الكثير من الحقائق عنها من خلال الخطابات التي كانوا يتبادلوها خلال فترة مرضها .

وكانت اخر محاولات كشف لغز مقتلها من الفنان والاعلامي سمير صبري ولكنه وصل الي لا شي ايضا واغلق ملف التحقيقات الذي استمر فتحه لعدة سنوات

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وشاركت الفنانة سعاد حسني في الكثير من الاعمال الفنية الهامة من بينها الراعي والنساء وحب في الزنزانه والمشبوه وهو وهي وغيرها الكثير من الاعمال الفنية المميزة التي تركت من خلالها بصمة كبيرة.