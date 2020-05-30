أول رد من محمد رمضان بعد اتهامه بالدفع مقابل فيديو الفنان العالمي

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأيام الماضية حول الفنان محمد رمضان وذلك بسبب ظهور الممثل الإسباني Enrique Arce أحد أبطال المسلسل الشهير La case de papel، والذي أشاد بموهبة محمد رمضان وتحدث عن موههبته بشكل جيد .

وتردد أن الفنان محمد رمضان قد دفع مبلغا كبيرا من المال كي يحصل علي هذه الإشادة، وان هذه الطريقة يتبعها رمضان منذ سنوات طويلة حتي ان نسب مشاهدات أعماله يقوم بشرائها من الشركات المتخصصه في ذلك.

ورد محمد رمضان علي كل ما تردد من خلال مقطع مصور للفنان الأسباني وعلق عليه رمضان وقال "شكراً صديقي الموزع الموسيقي العالمي ريدوان على توضيحك مع إني لا أحب التوضيح لمن هم يبحثون دائماً عن الأخطاء وان لم يجدوها فيصنعوها".

وأوضح ان الأمر لا يتعدا أن موزع موسيقي مغربي صدق لهذا النجم العالمي وطالبه بان يوجه رسالة لمحمد رمضان في عيد ميلاده كهدية منه له ليس أكثر.

يشار إلي ان الفنان محمد رمضان قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل البرنس الذي قام ببطولته أحمد زاهر وروجينا وأحمد فهيم وأحمد داش ونور اللبنانية وغيرهم الكثيرين .

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