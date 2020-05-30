شاهدوا كيف أصبح شكل محمد منير بعد أزمته الصحية الأخيرة

قدم محمد منير باقة من ألمع أغانيه أمتع بها جمهوره خلال حفل الأون لاين الذى أحياه فى منزله مساء أمس الجمعة برعاية الشركة المصرية للاتصالات.

وغنى الكينج أغنية "علمونى عينيكى" وشاركته فى غنائها المطربة دينا الوديدى، كما غنى الكينج أيضا أغنية "شبابيك" مع المطربة نوران أبو طالب، يأتى هذا الحفل ضمن حفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد وظهر منير خلال الحفل بملامح مجهدة بعد العملية الجراحية التي اجراها مؤخرا..

وكان محمد منير بدأ حفله الغنائى الذي يبثه من داخل منزله "أون لاين، بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه تقديم الأغنيات

ومنير عرف بموسيقاه التي يخلط فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي، وكلمات أغانيه العميقة، وأسلوب أدائه ومظهره غير الملتزم بتقاليد الطرب والمطربين، وبخاصة شعره النامي المفلفل بفوضى وطريقة إمساكه بالميكروفون ووقوفه وحركاته العصبية الغريبة أثناء الغناء..

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ولد في قرية منشيه النوبة بأسوان. تلقى منير تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي، في أوائل السبعينيات. أحب ممارسة الغناء كهاوٍ منذ الصغر وكان يغني لرفاقه في الجيش.