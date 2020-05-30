صورة قديمة للفنانة سعاد حسني من دون مكياج تثير إعجاب الجمهور

انتشرت صورة قديمة للفنانة سعاد حسني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع، بدت فيها الفنانة جميلة وناعمة وعلى طبيعتها. وقد عبّر محبو الفنانة عن سعادتهم لرؤية كيف كانت سعاد في تلك الفترة الزمنية، حيث بدت شابة عشرينية مفعمة بالحياة، وما لفتهم أكثر هو أنها بدت رائعة من دون ماكياج أو مستحضرات تجميل. Advertisements على الرغم من مرور سنوات على وفاتها المفاجئة، الا ان الممثلة المصرية سعاد حسني لا زالت تثير الجدل بصورها النادرة التي تنتشر من حين الى آخر

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