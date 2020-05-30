حسن البلام يرزق بمولودته الأولى ويثير الجدل باسمها الغريب

رزق الفنان الكويتي حسن البلام بمولودته الأولى، واطلق عليها اسم ( مزيان ). وقد أبدى عدد من المتابعين استغرابهم من الاسم حيث انه وصف للشيء الجميل باللهجة المغربية، مما زاد التكنهات ان تكون زوجته مغربية .

وكان حسن نشر صورة عبر حسابة على "انستقرام" أرفقها بهذا التعليق: " الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ)) رزقني الله سبحانه وتعالى بمولوده نسأل الله تعالى أن يجعلها من الصالحات وأن تقر عيني بشوفتها وشوفت أهلي وديرتي وربعي ونسأل الله تعالى أن يعجل بفرج هذه الغمه عن هذه الإمه الحمدالله على كل حال".