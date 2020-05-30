وفاة المذيعة اليمنية الشابة نبراس عامر بعد معاناة مع المرض

توفيت ليل الخميس في 28 مايو/أيار المذيعة اليمنية الشابة في قناة اليمن اليوم نبراس عامر، بعد معاناة طويلة مع المرض في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال مصدر بقناة اليمن اليوم التي تبث من القاهرة لـ”يمن برس” إن المذيعة في القناة نبراس عامر توفيت بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.
وأضاف المصدر أن الراحلة عامر كانت تتأهب لإجراء عملية جراحية لزراعة كلى، بعد تكفل فاعلي خير بتكاليف العملية، لكن حالتها الصحية تدهورت في الأسبوع الأخير ونقلت إلى العناية المركزة، وفارقت الحياة اليوم.
وتعد الراحلة من أبرز المذيعات التي عملت في قناتي اليمن اليوم وقناة سبأ الحكومية وأعدت وقدمت عددا من البرامج أبرزها "صباحكم وطن" و"الصحافة اليوم".
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